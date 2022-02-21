Milli Savunma Bakanı Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Kurhenga ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Savunma Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Emekli Tümgeneral Gilbert Kabanda Kurhenga ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel