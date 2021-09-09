Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.