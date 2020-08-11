Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına...
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.
11.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:03
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.
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Kaynak: AA