Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları ile... Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti. (İHA) Kaynak: İHA