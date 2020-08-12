Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları ile...
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.
12.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.
(İHA)
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Kaynak: İHA