Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir taraftan hudut güvenliği digˆer taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdügˆünü belirten Akar, "Ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardes¸ ülkelerde de dostlarımızın, kardes¸lerimizin, haklı davalarını elimizden geldigˆince desteklemeye devam ediyoruz" diye konus¸tu.

Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildigˆini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde iki gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekles¸tirildi. Toplantıda bas¸ta Ukrayna olmak üzere I·ttifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelis¸meler degˆerlendirildi" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya