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Bakan Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

Bakan Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar'ın ilk durağı bugün akşam saatlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak. Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek. Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak. Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşecek Bakan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.


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