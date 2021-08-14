Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki...
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer