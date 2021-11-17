Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına yönelik Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Ermenistan'ın provokasyonları ve sınırındaki son durum hakkına Akar'a bilgi veren Hasanov, Ermenistan'ın sınırda yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini belirtti. Akar ise görüşmede, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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