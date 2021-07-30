Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Bakan Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğunu ifade etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
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