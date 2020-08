Son dakika haberi! Milli Piyango'da yeni dönem; oyun, şans ve eğlence yeniden başlıyor Son dakika haberi: Sisal Şans CEO'su Selim Ergün: "Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı"İlknur SARGUT-Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL, - TÜRKİYE ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı.

Sisal Şans CEO'su Selim Ergün:

"Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı"

İlknur SARGUT-Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL, - TÜRKİYE ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişi öncesi açıklamalarda bulundu. Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro'luk kapsamlı bir yatırım yaptıklarını anlatan Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "Yeni dönemde bütün oyunlarımızı, çekiliş makinelerimizi yeniledik, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5'tan yüzde 59'a yükselttik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Yeniliklerle kazanma ihtimali eskiye göre arttı" dedi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. 'Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız' sloganıyla, ilk çekiliş büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bu akşam ise Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak. Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Milli Piyango ile yepyeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, büyük çekiliş öncesi DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"50 MİLYON EURO'LUK, KAPSAMLI BİR YATIRIM YAPTIK"

Sisal Şans olarak, yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki uluslararası deneyimle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıktıklarını anlatan Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Bundan sonraki 10 yıl boyunca karşılığı nakit olan şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri, Sisal Şans üstlenecek. Bu doğrultuda altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro'luk, kapsamlı bir yatırım yaptık. Ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Yenilediğimiz marka kimliği ve oyun portföyüyle bir yandan fiziki satış noktalarımızdan, bir yandan hayata geçirdiğimiz online satış sitemiz Millipiyangoonline.com ve mobil uygulamamız üzerinden de oyunseverlerle buluşmaya başladık" diye konuştu.

"SÜPER LOTO'YU KAZANMA İHTİMALİ ESKİYE GÖRE 7 KAT ARTTI"

Yeni dönemle birlikte tüm oyunların yenilendiğine dikkat çeken Sisal Şans CEO'su Ergün, "İkramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5'tan yüzde 59'a yükselttik, çekiliş makinelerimizi yeniledik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı, artık 2 bilen oyunseverler de kazanıyor olacak. Sisal Şans olarak ilk çekilişimizi, büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos Pazar akşamı, saat 20.00'de gerçekleştirdik. 6 bilen çıkmadığından, 25.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, sonraki çekilişe devroldu. Ayrıca haftada 1 olan Süper Loto çekiliş günlerimizi artık 3'e çıkarıyoruz. Süper Loto çekilişlerimiz bundan böyle pazar, salı ve perşembe günleri, saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Sayısal Loto ise artık Çılgın Sayısal Loto adını alıyor. Ortalama büyük ikramiyesinin 260 Milyon TL'ye koşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ PİYANGO BİLETİ WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMADAN DA ALINABİLECEK"

Bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişiyle ilgili de bilgi veren Selim Ergün şöyle devam etti:

"Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazandırma fırsatı sunacağız. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3'e çıkarıyoruz. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerimiz artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Artık Çılgın Sayısal Loto'da 2 bilen oyunseverler de ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca, joker numara çekilişi ile 5+1 kategorisinde kazanılabilecekler. Lansmanını yaptığımız yeni Kazı Kazan oyunlarıyla ise artık 200 bin TL'den, 1 Milyon 200 bin TL'ye varan büyük ikramiye kazanma şansı sunuyoruz. Farklı ikramiyeler kazanabileceğiniz 3 farklı Kazı Kazan kartımız oldu. Kazı Kazan kartlarında, oyunseverler artık istedikleri bayiden ikramiyelerini alabilecekler. Altın, Kazı Kazan Oyunu'nda, büyük ikramiye 200 Bin TL ve ayrıca oyunseverler yüzbinlerce 50 TL ve 100 TL kazanabilecek. Mevcut karta eklenen yeni bonus oyunu ile 1 kart fiyatına 2 oyun oynanabilecek ve 2 oyundan kazanılan ikramiyelerin toplamı alınabilecek. Şans Dağı Kazı Kazan Oyunu'nda, büyük ikramiye 500 Bin TL ve ayrıca oyunseverler on binlerce 100 TL ve 200 TL kazanabilecek. 12 Ay Şans Kazı Kazan Oyunu'nda, büyük ikramiye 12 ayda toplam 1 Milyon 200 Bin TL. Bu oyunumuzda, oyunseverler on binlerce 200 TL ve 500 TL kazanabilecek. Kartta yer alan aynı ay içerisindeki 2 adet '12' sembolünü bulan oyunseverler, 12 ay boyunca her ay 100 Bin TL kazanabilecek veya 1 ayın içerisindeki aynı 2 sembolü bulan, o ayda yazan ikramiyeyi tek seferde kazanabilecek. Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango'da yılbaşı çekilişinde yine oyunseverlere çok büyük bir ikramiye fırsatı sunacağız. Milli Piyango bileti artık sadece bayilerden, terminalden ve gezici bayilerden değil, web sitesinden ve mobil uygulamadan da alınabilecek."

ŞANS MERKEZİ'NDE NELER YER ALIYOR?

Yeni kurulan 'Şans Merkezi' hakkında da bilgi veren Ergün, önceliklerinin şeffaf çekilişler olduğunun altını çizdi. Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, şu bilgileri paylaştı:

"Dünya Piyango Birliği (WLA) sertifikalı, son teknoloji ürünü, tam otomatik yepyeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan Şans Merkezi'mizde yapılacak çekilişlerimizi, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanmaya başladık. Ayrıca dileyenlere, Şans Merkezi'mizdeki çekilişlere katılarak, izleme imkanı da sunuyoruz. Çekilişlerimizin kontrol, denetim ve gözetimi Milli Piyango İdaresi ve Noter yetkilileri tarafından yapılıyor ve tutanakları tutuluyor. Şans Merkezimiz içerisinde topların muhafaza edildiği 'Koruma Odası' bulunuyor. Çekiliş topları özel yapım alüminyum alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen, yüksek güvenlikli, çelik dolaplarda tutuluyor. 24 saat kamera ile izlenmekte olan oda, ayrıca güvenlik görevlileri tarafından da korunuyor. Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılıyor, noter tarafından denetlenip tutanak tutuluyor. Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter ve bağımsız denetim tarafından denetlenip, tutanak tutuluyor. Her çekilişten önce, noter gözetiminde seçilen top çantası açıldıktan sonra noter eşliğinde çekiliş topları, hassas tartı ile tartılarak ağırlık kontrolleri yapılıyor. Kontrolleri yapılan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılıyor ve makinenin doğru bir şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra çekilişe onay veriliyor."

"DIŞARINDAN MÜDAHALEYE İZİN VERMEYEN KAPALI MEKANİZMA KULLANILIYOR"

Çekiliş makineleri konusunda da konuşan Selim Ergün, "Sisal Şans olarak, Dünya Piyango Birliği – (WLA) sertifikalı, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çekilişlerimiz, tamamen bilgisayar kontrollü, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği– (WLA) sertifikalı, pazar lideri üretici tarafından, özel olarak tasarlanmış çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. Her çekiliş sonucu (Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi) EIDAS Sertifikalı dijital imza, EIDAS Sertifikalı Dijital Zaman Damgası ve ayrıca jüri tarafından gerçekleştirilen bağımsız çift eşleştirme kontrolü uygulanarak onaylanıyor. Kazanan talihli numaralar anında ekrana aktarılırken zaman etiketi ile yapılan çekilişler sırasında toplar bu sisteme entegre edilmiş 9 ayrı robot kamera ile izleniyor ve kaydediliyor. İzleyicilere bütün çekiliş süreci canlı ve kesintisiz olarak aktarılıyor. Çekiliş topları, çekiliş teknisyenin giymiş olduğu statik elektrik önleyici, özel eldivenler kullanılarak, çekiliş makinesinin haznelerine yükleniyor. Toplar hava püskürtmeli cam fanus içerisine el değmeden yerleştiriliyor. Çekiliş sırasında hava akımının statik elektrik yüklenmesini önlemek için, iki iyonlaştırıcı kullanılıyor. Yüksek hava akımı ile çekiliş topları karıştırılırken, rastgele bir çekiliş topu yuvaya giriyor. Daha sonra yuvanın bulunduğu çark dönerek, topu otomatik olarak, makinanın önünde bulunan çekiliş rayına getirip, kamera otomatik sistemi ile ekrana yansıtıyor ve çekiliş sonraki toplarla devam ediyor. Tüm çekiliş süresince çekiliş el değmeden, bilgisayar programı ile yönetiliyor. Robotik kameralar aracılığı ile topun küre içerisindeki tüm süreçlerini takip edebiliyoruz. Zaman damgası ve dijital imza ile de çekiliş yapıldığı anda jüri tarafından bütün sonuçlar teknolojik olarak kayıt altına alınıyor. Çekilişlerde dışarından müdahaleye izin vermeyen kapalı bir mekanizma kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA