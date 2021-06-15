Son dakika haberi... Milli pentatlet İlke Özyüksel'in olimpiyat kotası "resmiyet" kazandı

Son dakika habere göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), milli pentatlet İlke Özyüksel'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldığını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine (TMOK) bildirdi.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), milli pentatlet İlke Özyüksel'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldığını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine (TMOK) bildirdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İlke Özyüksel, Haziran 2019'da başlayan ve iki yıl devam eden olimpiyat sıralama yarışları sonunda topladığı puanlarla, Türkiye'yi ikinci kez olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandı.

İlke Özyüksel, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon branşında Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur