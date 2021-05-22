Son dakika haberi: Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da gümüş madalya kazandı
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Son dakika haberi: Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da gümüş madalya kazandı

Son dakika haberi: Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da gümüş madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpik milli sporcu, Barnaul şehrinde devam eden organizasyonun K1 200 metre branşında ikinci sırada yer aldı.

Yarışlarda Avustralya'dan Viktoria Schwarz birinci olurken, Arjantinli sporcu Sabrina Ines Ameghino ise üçüncülük elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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