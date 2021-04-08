Son dakika haberi! Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı
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Son dakika haberi! Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı

Son dakika gelişmesine göre Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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