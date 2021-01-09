Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokul öğrencileri için "İngilizce Etkinlik Kılavuzları" hazırladı
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Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokul öğrencileri için "İngilizce Etkinlik Kılavuzları" hazırladı

09.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:23
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokul öğrencileri için

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yabancı dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmek amacıyla 2. ve 8. sınıflar arasındaki her seviye için "İngilizce Etkinlik Kılavuzları" hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yabancı dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmek amacıyla 2. ve 8. sınıflar arasındaki her seviye için "İngilizce Etkinlik Kılavuzları" hazırladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarından oluşan 4 temel dil becerisinde desteklenmesi için yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırlandı.

"Communicative Supplementary Materials for English Language Teachers and Students" isimli kitaplar, alanında uzman danışman akademisyenlerin rehberliğinde İngilizce öğretmenleri tarafından ilkokul 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde ayrı ayrı oluşturuldu.

Kılavuzlarda, toplam 70 fasikül, 1642 sayfa olarak hazırlanan 7 kitapla birlikte dinleme metinlerini içeren ses dosyaları bulunuyor.

Etkinlik kılavuzlarında her beceri temelli etkinliğin başında o etkinliğe yönelik bilgiler ve uygulama adımları sunularak öğretmenlerin etkinlik planlamalarını kolaylıkla takip edebilmeleri ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirme süreçlerine verimli şekilde yardımcı olabilmeleri amaçlanıyor.

Kılavuzlar, EBA'da "http://tegmmateryal.eba.gov.tr" sayfasında ilgili sınıf düzeylerinin İngilizce dersi sekmesinde yer alıyor.

"Yabancı dil öğretiminde verimliliği artırabilmek için hazırlandı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evrensel yapıda dil öğretimini çok önemsediklerini belirterek, "Kılavuzlar uzaktan eğitim sürecinde yabancı dil öğretiminde verimliliği artırabilmek için hazırlandı. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her seviye için ayrı ayrı kitaplar, fasiküller ve ses dosyalarından oluşan kılavuzlar, EBA platformunda yerini aldı." ifadesini kullandı.

Etkinlik kılavuzu hakkında bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı 21. yüzyıl becerilerine hazırlamayı, onlara dilin hayatın bir parçası olduğunu benimseterek iletişim kurmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yönde hazırladığımız materyaller 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında yer alan disiplinler arası yaklaşımla ortaya konuldu. Kılavuzlarda, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerle birlikte öğrenci merkezli, eleştirel düşünceyi ve öğrenen farklılıklarını destekleyici çeşitli aktiviteler ve projelere yer verildi. Bu yeni kaynağı, 2-8. sınıflardaki tüm öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmenlerimizin severek takip edeceklerini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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