Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurusu bugün sona erecek
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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurusu bugün sona erecek

11.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:27
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurusu bugün sona erecek

Edinilen son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabındaki duyuruda, "2021-MEB-EKYS için 11 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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