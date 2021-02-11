Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurusu bugün sona erecek
11.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:27
Edinilen son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabındaki duyuruda, "2021-MEB-EKYS için 11 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen