Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Ulusal Destekleme Programı" paylaşımı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Ulusal Destekleme Programı" paylaşımı Açıklaması

09.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:38
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) detaylarını çok yakında paylaşacaklarını belirterek, "Şimdiden bilin ki her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) detaylarını çok yakında paylaşacaklarını belirterek, "Şimdiden bilin ki her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kendisinin de öğretmen olduğunu ve bir çocuğun gözünün içine bakınca akşam evinde neler yaşandığını bileceğini belirtti.

Bu durumu bütün öğretmenlerin de iyi bileceğini vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin yaşanan sorunu çözeceğini ve çocuğun eğitimine istenilen verimle devam edileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın dijital altyapısına yönelik çalışmalarda öğretmenlerin bu bakışından ilham aldıklarına işaret ederek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, hangi çocuğa öğretmeni ne ödevi verdi. O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı, soruyu çözemediyse neden çözemedi, kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı, canlı derste kaç kere söz aldı. Bunların hepsi velilerin de bizim de sormamız gereken sorular ve biz bunların cevabını süreleriyle, saniyeleriyle biliyoruz.

Peki, bu neye yarayacak? Bu; her çocuğun ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasına, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasına, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak. Çok yakında detaylarını paylaşacağız ancak şimdiden bilin ki her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek."

Selçuk, paylaşımında "#ulusaldesteklemeprogramı" etiketine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Ulusal Destekleme Programı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:40:00. #1.14#
title