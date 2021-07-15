Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Afetten etkilenen yurttaşlarımıza okul pansiyonlarımızı ve öğretmenevlerimizin kapılarını açtık. Arama çalışmalarından iyi haberler alma duasıyla yaraları birlikte saracağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı