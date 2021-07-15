Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Afetten etkilenen yurttaşlarımıza okul pansiyonlarımızı ve öğretmenevlerimizin kapılarını açtık. Arama çalışmalarından iyi haberler alma duasıyla yaraları birlikte saracağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. - Haberler
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