Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Er Mustafa Çalım için başsağlığı dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Er Mustafa Çalım için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekat'ında şehit olan kahramanlarımız Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Er Mustafa Çalım'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten