Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

27.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:32
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selçuk mesajında, "Bu güzel şehrin evlatları için her daim altı çizili bir takvim yaprağıdır 27 Aralık... Hoş gelişler ola... Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına selam olsun Ankara'dan. Rahmet ve minnetle." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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