Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." - Haberler
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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