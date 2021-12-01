Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet