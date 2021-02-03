Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: "Okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsiyoruz"
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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: "Okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsiyoruz"

03.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:00
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer:

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, eğitim kurumları ile sektör arasındaki iş birliklerini önemsediklerini belirterek, "Bursa'da da örnek iş birlikleri görüyoruz.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, eğitim kurumları ile sektör arasındaki iş birliklerini önemsediklerini belirterek, "Bursa'da da örnek iş birlikleri görüyoruz. Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilecek." ifadesini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Özer ziyaretinde, MEB ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılan mikromekanik alanını gezdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da okul ve sektör arasında kurulan iş birliklerinin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mikromekanik dalının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Özer şunları kaydetti:

"Okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu konuda Bursa'da da örnek iş birlikleri görüyoruz. Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilecek. Mikromekanik mesleğini seçen öğrenciler beceri eğitimlerini TÜSAD üyesi işletmelerde yapacak. Öğrenciler öğrenimleri süresince dernek tarafından burs, sosyal ve kültürel katkılarla desteklenecek ve mezuniyetlerinden sonra da bu işletmelerde istihdam edilecek. Biz de tüm bu süreçler içinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu dalda öğrenim görecek öğrencilerimiz ülkemizin gelecek vizyonunun temelini teşkil eden yerli ve milli sanayi için anahtar konumda olacak."

TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar da Türkiye'de uzun yıllardır bu alanda eğitim verilmesi için oluşan beklentinin karşılığını bulmasından dolayı emeğe geçenlere teşekkürlerini sundu.

Özer, ziyarete katılan sektör temsilcilerine kendisinin kaleme aldığı "Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye'nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı" adlı kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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