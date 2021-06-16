Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı ilçesinde Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı ilçesinde Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Özer, beraberindekilerle okulun kimya, elektrik-elektronik, makine, metal teknolojisi laboratuvarlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, 472 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 22 laboratuvar ve 6 atölye olduğunu anlattı. Atölyelerinde üretilen masa ve sıraların Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılan okullara gönderildiğine işaret eden Caner, dezenfekte üretimi de yaptıklarını aktardı.

Okulda yapılan çalışmaların önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Özer, Türkiye'de mesleki ve teknik liselerde bir hikaye yazıldığını, salgın sürecinde dezenfekte, maske üretimi gibi önemli işler yapıldığını, bunda kimya öğretmenlerinin başarısının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Özer'e ziyaretinde, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun eşlik etti.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Beypazarı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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