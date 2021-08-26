Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması Açıklaması

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi
Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi
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