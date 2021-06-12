Son dakika haberi | Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı
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Son dakika haberi | Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Son dakika haberi | Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Osijek şehrinde düzenlenen organizasyonda son iki yılın Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan Ferhat'ın, 14.833 puan alarak altın madalyaya uzandığı belirtildi.

Yer aletinde finalde yarışan Adem Asil 13.800 puan ile altıncı olduğu kaydedildi.

Kadınlarda ise asimetrik paralel finalinde Nazlı Savranbaşı'nın 12.833 puanla altıncı sırayı aldığı aktarıldı.

Organizasyonda yarın Göksu Üçtaş Şanlı yerde, İbrahim Çolak halkada, Adem Asil ise halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finalde yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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