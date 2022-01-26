Son dakika haberi | Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı - Haberler Spor
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Son dakika haberi | Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı

Son dakika haberi | Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı

Son dakika haber... Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Milli buz patenci İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

Ay-yıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Çıldır Gölü, Milli, Spor, Haber

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