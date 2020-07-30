Son dakika haberi... Milletvekili Tüfenkci'den Kurban Bayramı mesajı Son dakika haberi... AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin Kurban Bayramı mesajında, içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bayramlaşma önerdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin Kurban Bayramı mesajında, içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bayramlaşma önerdi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci mesajında, "Birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin, sadakat ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir. En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bayramlar, aynı zamanda bir araya gelme, hasret giderme zamanlarıdır. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bu müstesna zamanları hem kendimizi hem de yakınlarımızı düşünerek geçirmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan bunun bilincinde olarak hareket etmesini beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Allah adına kurbanlarını keserek paylaşanlara ibadetlerinin kabul olmasını temenni eden Tüfenkci, "Bayram için yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını hatırlatarak bütün vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Canını vatanın ve milletin bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Mübarek Kurban Bayramının tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kıymetli hemşerilerime ve milletimize Cenab-ı Hak'tan sağlık ve esenlikler

diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA