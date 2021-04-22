Son dakika haberi... Milletvekili Erol, önerisini yeniledi: "Şehit Osman paşamızın adı Elazığ Havalimanına verilsin"
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Son dakika haberi... Milletvekili Erol, önerisini yeniledi: "Şehit Osman paşamızın adı Elazığ Havalimanına verilsin"

Son dakika haberi... Milletvekili Erol, önerisini yeniledi: 'Şehit Osman paşamızın adı Elazığ Havalimanına verilsin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önerisini yenileyerek Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin kentteki havalimanına verilmesi için meclisten destek istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önerisini yenileyerek Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin kentteki havalimanına verilmesi için meclisten destek istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın adının Elazığ havalimanında yaşatılması için meclise geçtiğimiz ay verdiği önergenin Mayıs ayının ilk haftasında görüşüleceğini belirterek destek istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol," Daha öncede belirttiğim gibi Elazığ'da görev yaptığı süre içerisinde tüm insanların gönüllerinde taht kurmuş, gittiği her yerde insan sevgisini önceleyen, terör örgütlerine karşı yılmadan korkmadan dik duran bir görev anlayışı ile bu güne kadar görev yapan Osman Erbaş Paşa'mızın isminin de Elazığ Havalimanına verilmesi için meclisimize önerge vermiştik. Verdiğimiz önergenin Mayıs ayının ilk haftasında görüşülmesi bekleniyor. Erzincan Havalimanı'na bir süre önce hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un adının verilmesi çok isabetli olmuştur. Bizde de Osman paşamızın adının Elazığ Havalimanına verilmesi çok isabetli olacaktır. Bu yüzden meclisimizin bize destek vermesini ve paşamızın adının havalimanında yaşatılmasını arzu ediyoruz.Şimdiden destek veren herkese tüm Elazığlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, ailelerine sabır diliyorum"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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