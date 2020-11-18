Son dakika haberi! Milletvekili Erol," İl Başkanı ile aynı dil, tarz ve üsluba dayalı bir siyaset geliştiremedik"
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Son dakika haberi! Milletvekili Erol," İl Başkanı ile aynı dil, tarz ve üsluba dayalı bir siyaset geliştiremedik"

18.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:54
Son dakika haberi! Milletvekili Erol,

Son dakika haber... Görevden alınan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ile aralarında sorun yaşadıklarını aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"İl Başkanı ile benim aramdaki sorundan kaynaklı ilçelerle koordinasyonumuz kopmuştu.

Görevden alınan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ile aralarında sorun yaşadıklarını aktaran Milletvekili Gürsel Erol,"İl Başkanı ile benim aramdaki sorundan kaynaklı ilçelerle koordinasyonumuz kopmuştu. İl başkanı ile aynı dil, aynı tarz ve aynı üsluba dayalı bir siyaset geliştiremedik, birlikte çalışamadık" dedi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, önceki gün genel merkezleri tarafından görevden alındı. Görevden alma sonrası CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partilileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası İl Başkanı Zeki Kaplan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni bir il başkanı belirlenmesi için partililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Benim özellikle tercih ettiğim üzerinde önemle durduğum bir konu var. Belirlenecek il başkanı milletvekili adayı olmayacak, partiyi seçime hazırlayacak, tek kriterim o. Geçen seçim de 600 sandık görevlisi kağıt üzerinde vardı, 300-350'si sandıklarda yoktu. İnanılmaz bir boşluğumuz vardı. İl Başkanı ile benim aramdaki sorundan kaynaklı ilçelerle koordinasyonumuz kopmuştu. İl başkanı ile aynı dil, aynı tarz ve aynı üsluba dayalı bir siyaset geliştiremedik, birlikte çalışamadık. Kağıt üzerinde bir örgüt yapılanması değil, daha aktif derleyici toparlayıcı bir yönetim beklentisi içerisindeyiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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