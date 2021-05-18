Son dakika haberi! Milletvekili Çilez Taşova'da sağlık yatırımlarını inceledi
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Son dakika haberi! Milletvekili Çilez Taşova'da sağlık yatırımlarını inceledi

Son dakika haberi! Milletvekili Çilez Taşova'da sağlık yatırımlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova ilçesinde yapımı devam eden, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis hizmet binası, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova ilçesinde yapımı devam eden, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis hizmet binası, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden inşaat hakkında bilgiler alan Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini, sağlık yatırımlarının insana verilen değeri gösterdiğini söyledi.

Yeni yapılan hastanelerin öneminin salgın döneminde daha çok iyi anlaşıldığını ifade eden Çilez,

"Öncelikli isteğimiz vatandaşlarımızın hiçbir zaman hastalanmaması ve buralara hiç gelmemesi ancak hastalıkta hayatın bir gerçeği olduğu için hastalanıp buralara geldiği zamanda vatandaşlarımız en kaliteli hizmeti almasıdır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ediyoruz. Bu düsturun en önde geleni ise sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlardır." diye konuştu.

Son dakika haberi! Milletvekili Çilez Taşova'da sağlık yatırımlarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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