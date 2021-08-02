Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
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Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son günlerde devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçelerde meydana gelen ani sel, su taşkınları, yıldırım, heyelan ve şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son günlerde devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçelerde meydana gelen ani sel, su taşkınları, yıldırım, heyelan ve şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteorolojik verilere göre özellikle doğu ilçelerinde riskin devam ettiğini ifade eden Milletvekili Arvas, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları gerektiğini ve sel durumunda yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı. Ulaşım konusunda derelerin yakınındaki ve etrafındaki yolların kullanmaması gerektiğini de hatırlayan Arvas, vatandaşların meydana gelen afetlerde öncelikle 112 çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Selden etkilenen yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Milletvekili Arvas, devletin bütün imkanları ile seferber olduğunu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi. Arvas, "Her gün yeni sel felaketlerine şahit olduğumuz mahallerimizde faaliyetler devam ediyor. İlgili kurumlar süratle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Başkale, İpekyolu, Gürpınar, Çaldıran, Bahçesaray, Özalp, Saray, Muradiye ve Erciş ilçelerimizde etkili yağış devam ediyor. İhbar alınan yerlerde ekiplerin müdahalesi başladı. AFAD koordinasyonunda çalışmalar titizlikle devam etmektedir" dedi.

Yaşanan selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrar aktaran Milletvekili Arvas, yaralılara acil şifalar dileyerek, tüm mağduriyetlerin giderileceğini söyledi. - VAN

Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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