Son dakika haberi! Milas yangınında 11'inci gün (2)
Son dakika haberleri... KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı