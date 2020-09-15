Son dakika haberi... Milas ve Didim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Milas ve Didim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Milas ve Didim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
15.09.2020 20:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:00

Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Metin Özülkü Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Milas ve Didim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:00:28. #1.14#
title