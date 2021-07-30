MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
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MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin karayolu bağlantısı kesildi. Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, karada sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesindeki tahliye işlemi yaklaşık 3,5 saat sürdü. Vatandaşlar, ilçede seferberlik ilan eden ve kurtarma çalışmalarına katılmak için Turlarını yarıda kesen tekne sahiplerine teşekkür etti. Tahliye edilenler, başka otellere yerleştirildi.

ALEVLERE DENİZDEN DE MÜDAHALE

Güvercinlik Koyu'nda, yanındaki ormanlık alanda, alevler deniz seviyesindeki ağaçlara kadar indi. Bunun üzerine bölgeye yangın söndürme gemisi gönderildi. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra denizden de alevlere müdahale edildi.

80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Dün havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Karadan yapılan çalışmalarla saat 21.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte karadan yapılan soğutma çalışmalarına helikopterler de katıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü
MUĞLA Milas ve Bodrum'daki orman yangını kontrol altında; yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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