MİLAS'TAKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
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MİLAS'TAKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı.

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

MİLAS'TAKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
MİLAS'TAKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN; HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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