Son dakika haberi! Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

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Kaynak: DHA