Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI

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Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Haber: Selçuk AKBAŞ MİLAS (Muğla), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı