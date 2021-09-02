Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

-Görüntü geçiliyor

Haber: Selçuk AKBAŞ MİLAS (Muğla), DHA

Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: MİLAS'TA ORMAN YANGINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:14:23. #1.16#

title