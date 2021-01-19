Son dakika haberi: Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası
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Son dakika haberi: Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası

19.01.2021 19:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:00
Son dakika haberi: Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan 2 köpeğin zehirlendiğini öne süren mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan 2 köpeğin zehirlendiğini öne süren mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.  

Hacırüstem Mahallesi Asar mevkisinde 2 sokak köpeği, ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Gürkan Yelin (45), "Köpekleri zehirlemişler. Çünkü bir anda 2 köpek ölmez. Benim de 3 köpeğim var, dışarı çıkamıyorum artık yeter" diyerek tepkisini dile getirdi.

 


Son dakika haberi: Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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