Son dakika haberi: Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan 2 köpeğin zehirlendiğini öne süren mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan 2 köpeğin zehirlendiğini öne süren mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Hacırüstem Mahallesi Asar mevkisinde 2 sokak köpeği, ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Gürkan Yelin (45), "Köpekleri zehirlemişler. Çünkü bir anda 2 köpek ölmez. Benim de 3 köpeğim var, dışarı çıkamıyorum artık yeter" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT