Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı - Haberler

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Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

Son dakika gelişmesine göre Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan etkinlikte Kadın Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan etkinlikte Kadın Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Bafa ve Derince ilkokul ve ortaokulunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte velilerle bir araya gelen Jandarma personeli, karanfil dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. - MUĞLA

Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

Son dakika haberi... Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Hisarcık, Milas, KADES, Yerel, Haberler

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