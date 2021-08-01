Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor
Son dakika haberler: Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde Mazı yönüne ilerleyen yangının havadan görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.
Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde Mazı yönüne ilerleyen yangının havadan görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı