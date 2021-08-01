Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde Mazı yönüne ilerleyen yangının havadan görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.

Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde Mazı yönüne ilerleyen yangının havadan görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bodrum semalarını duman kapladı! Endişeli bekleyiş sürüyor
Bodrum semalarını duman kapladı! Endişeli bekleyiş sürüyor
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ecem Güzel Serdar Aziz Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Milas'ta Beyciler Mahallesi'nde orman yangını etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 09:54:03. #1.14#

title