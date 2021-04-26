Son dakika haberi! Milas'ın Altyapısına 269 Milyon TL Yatırım

Son dakika haberine göre MUSKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana Muğla'nın 13 ilçesinde yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana Muğla'nın 13 ilçesinde yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Milas ilçesine 2014-2020 yılları arasında 108 milyon 901 bin TL'lik alt yapı yatırımı yapıldı.

Bölgede geçtiğimiz yıl içerisinde 19 bin 656 metre içme suyu hattı imalatı ve yenileme çalışması yapıldı. 2020 yılı içerisinde Milas'ın 81 mahallesinde yapılan içme suyu imalat ve yenileme çalışmaları arasında Çökertme Mahallesi'nde 2 bin 100, Ortaköy Mahallesi'nde bin, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 bin 222, Ekizköy Mahallesi'nde 2 bin 740, Kazıklı Mahallesi'nde bin 262 metre ve Kızılağaç Mahallesi'nde yapılan 2 bin 346 metrelik çalışmalar da yer alıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Milas'ta dere temizliği çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz yıl bölgede 35 bin 568 metre dere temizliği çalışması yapıldı.

2020'de 21 milyon TL yatırım

2 bin 167 km2 yüzölçümü olan Milas'ın 132 mahallesine hizmet sağlamak için çalışmalarını yürüten MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde bölgeye 21 milyon 199 bin TL yatırım gerçekleştirdi. DSİ ile yapılan protokol kapsamında bu yıl sonunda 160 milyon TL'lik içme suyu arıtma tesisi bölgeye kazandırılacak. Protokol kapsamında projenin yapımını DSİ üstlenirken, DSİ'ye ücreti 30 yıl boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Merkez ve Beçin Mahallelerine hizmet verecek ve günlük arıtma kapasitesi 21 bin m3 olan içme suyu arıtma tesisi ile birlikte 21 bin metrelik isale hattı da yapılacak.

Yıl sonunda tamamlanması planlanan içme suyu arıtma tesisi ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu günden bu yana bölgeye yaptığı yatırım 269 milyon TL'ye ulaşacak.

Ören'e 74 bin 500 metre yeni hat

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ören Mahallesi için de proje çalışmalarına başladı. Bölgeye yapılması planlanan proje kapsamında 8.000 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinin yapımına başlanacak. Tesisin yanı sıra 2054 yılı nüfus projeksiyonuna göre planlanan proje kapsamında bölgeye 53 bin metresi şebeke hattı, 9 bin 500 metresi parsel bağlantısı, 12 bin metresi ise terfi hattı olmak üzere toplamda 74 bin 500 metre kanalizasyon hattı yapılacak. 7 adet terfi merkezinin de yapılacağı projenin hayata geçirilmesi için MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı