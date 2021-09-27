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Son dakika haberi | Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzeri TOKİ Işıkları Kavşağı yakınlarına yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zübeyde İzci'ye (60), Esat Y., idaresindeki 02 FA 162 plakalı Mitsubishi marka midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İzci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zübeyde İzci, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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