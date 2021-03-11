Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı
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Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı

11.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:49
Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Orta Anadolu'nun açık olan en eski kilisesi konumundaki Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde (1191) geleneksel Miçing Ayini yapıldı.

Orta Anadolu'nun açık olan en eski kilisesi konumundaki Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde (1191) geleneksel Miçing Ayini yapıldı.

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesindeki, Büyük Oruç ibadetinin tam ortasına denk gelen Miçing Ayini, Kilise Vakfı Başkanı Zadik Toker, vakıf yöneticileri ve din görevlilerinin katılımıyla yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi ve basına kapalı olan ayine katılanlar dua etti.

Miçing Ayini ve Büyük Oruç nedir?

Ermeni cemaatinin 'Büyük Oruç' adını verdiği ibadette, kilise törenlerinde birkaç özel düzenleme yapılır; kilise münzevi bir hayata geçer ve İncil okumaları uzardı. Ortalama 40 gün süren Büyük Oruç'un ortasına denk gelen zamanda da Miçing Ayini düzenlenir. Münzevi bir hayata geçen Kilise'de, Büyük Oruç boyunca perdeler kapalı bir şekilde yapılan ibadet, Miçing Ayini'nden perdeler açık biçimde yapılır. Büyük Oruç ibadeti özelikle Anadolu'da ciddiye alındığı için; Miçing Ayini Anadolu'nun en eski Apostilik Ermeni Kilisesi olarak bilinen 1191 yapılı Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinde başlatılır. 2013 yılında Kilisenin resmi olarak ibadete açılmasının ardından, diğer şehirlerden ve yurt dışından gelen Ermeni cemaati, Büyük Oruç'a göre belirlenen tarihte ibadet etmek için Kayseri'ye gelir. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı
Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı
Son dakika haberi! Miçing ayini yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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