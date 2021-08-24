Son dakika haberi: Michelin, askeri lastiklerini IDEF 2021'de görücüye çıkardı

Son dakika haberi: Michelin, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), askeri araçlar için özel olarak ürettiği ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerini görücüye çıkardı.

Michelin, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), askeri araçlar için özel olarak ürettiği ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerini görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IDEF 2021'e katılan Michelin, askeri araçlar için özel olarak ürettiği ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerini sergiledi.

Fuarda, Michelin Türkiye Askeri Lastikler Satış Müdürü Hakan Sağıroğlu, Yol Dışı Lastikler Ürün Teknik Müdürü Oğuz Demir ve Pazarlama Operasyon Yöneticisi Melis Balaban hazır bulundu.

Askeri araçlar için özel olarak üretilen ve farklı ihtiyaçlara hitap eden lastiklerin sergilendiği fuarda, Michelin'in yeni ürünü olan Michelin X Force ZL lastiği de ilk kez tanıtıldı.

Michelin X Force ZL lastiği, askeri araç üreticilerinin uzun zamandır talep ettiği artırılmış yük ve hız kapasitesi ile ziyaretçilerden "tam not" aldı.

Fuarda ilk kez tüketicilerle buluşan, güçlendirilmiş yanak ve sırt blokları ile askeri kullanım için özel olarak üretilmiş Michelin X Force askeri lastikleri, run-flat kullanımıyla birlikte kullanıcısına azami havasız gidebilme kabiliyeti sunuyor.

Michelin'in yol dışı lastikler ürün ailesinde; her türlü arazi koşullarında kullanım için Michelin X Force ZL'nin yanı sıra asfalt yol ve parkur kullanımı için Michelin X Force 2, kumda kullanım için Michelin X Force S ve çamurda kullanım için Michelin X Force ML desenli lastikler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol