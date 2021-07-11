Son dakika haberi | Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi
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Son dakika haberi | Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi

Son dakika haberi | Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 90 ceset çıkarıldığını, enkazda olduğu tahmin edilen 31 kişiye halen ulaşılamadığını belirtti.

Cava, söz konusu 90 kişiden 71'inin kimliğinin belirlendiği bilgisini de paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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