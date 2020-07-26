Son dakika haberi: MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan sosyal medya açıklaması
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Son dakika haberi: MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan sosyal medya açıklaması

Son dakika gelişmesine göre MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir.

26.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:38

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Bulut, gazetecilere, sosyal medya düzenlemesinin salı günü TBMM Genel Kuruluna geleceğini söyledi.

Düzenlemenin gündeme geldiği günden itibaren muhalefetin konuya "sansür paketi" olarak yaklaştığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Paketin tek bir noktasında sansüre ilişkin bir düşünce, niyet, adım söz konusu değil. Memleketin bütün sorunlarının başında gelen bir sorundan bahsediyoruz. Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Bunu ahlaki çözülmenin önünü açan bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu görerek düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye için son zamanlarda çıkmış en hayırlı yasa olacağına inanıyorum."

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Son dakika haberi: MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan sosyal medya açıklaması

Kaynak: AA

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