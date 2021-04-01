Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi

Gelen son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Talas İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi kapsamında, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve el işi göz nuru eserlerini satmak isteyen kadınlara stant desteği sağlanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Talas İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi kapsamında, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve el işi göz nuru eserlerini satmak isteyen kadınlara stant desteği sağlanacak.

MHP Talas Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Yıldız, verecekleri destek ile birlikte daha güçlü kadın, sosyal hayatın içinde daha fazla kadın gibi başlıklara vurgu yapmak istediklerini söyledi. Yıldız, "MHP Kayseri Talas İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine atandığım günden bugüne hedeflediğimiz güçlü kadın imajına her zaman önem verdik. Kadın güçlendiğinde, sosyal hayatın içinde daha çok yer aldığında kadın istihdamının artacağını öngörüyoruz. Bu inançla çıktığımız yol, projemizin ilk adımını atmamıza olanak sağlamıştır. İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimin dışında bir kadın işletmeci olarak ülkemizin hatta dünyanın dar boğaza girdiği pandemi döneminde psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak üreten, ailesine destek olmak isteyen girişimci kadınlarımızın yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bu sebeple Talas Anayurt Mevlana Mahallesinde bulunan işletmemiz Güneş AVM'de evlerinde ürettikleri ürünlerin ücretsiz tanıtım ve satış imkanını sağlayacağız. Talep olduğu sürece mağazamızda her gün muhakkak girişimci kadınlarımızın standı olacak" dedi.

Yıldız, projeye destek olan İl Başkanı Serkan Tok, İlKadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal ve İlçe Başkanı Mehmet Akbulut'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi
Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Erol Bulut İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:53:03. #1.16#
title