Son dakika haberi! MHP Talas Kadın Kolları'ndan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi

Gelen son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Talas İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi kapsamında, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve el işi göz nuru eserlerini satmak isteyen kadınlara stant desteği sağlanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Talas İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan 'Paylaşarak kazanacağız' projesi kapsamında, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve el işi göz nuru eserlerini satmak isteyen kadınlara stant desteği sağlanacak.

MHP Talas Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Yıldız, verecekleri destek ile birlikte daha güçlü kadın, sosyal hayatın içinde daha fazla kadın gibi başlıklara vurgu yapmak istediklerini söyledi. Yıldız, "MHP Kayseri Talas İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine atandığım günden bugüne hedeflediğimiz güçlü kadın imajına her zaman önem verdik. Kadın güçlendiğinde, sosyal hayatın içinde daha çok yer aldığında kadın istihdamının artacağını öngörüyoruz. Bu inançla çıktığımız yol, projemizin ilk adımını atmamıza olanak sağlamıştır. İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimin dışında bir kadın işletmeci olarak ülkemizin hatta dünyanın dar boğaza girdiği pandemi döneminde psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak üreten, ailesine destek olmak isteyen girişimci kadınlarımızın yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bu sebeple Talas Anayurt Mevlana Mahallesinde bulunan işletmemiz Güneş AVM'de evlerinde ürettikleri ürünlerin ücretsiz tanıtım ve satış imkanını sağlayacağız. Talep olduğu sürece mağazamızda her gün muhakkak girişimci kadınlarımızın standı olacak" dedi.

Yıldız, projeye destek olan İl Başkanı Serkan Tok, İlKadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal ve İlçe Başkanı Mehmet Akbulut'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı