Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle...
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Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle...

Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli: 'İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır.

MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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