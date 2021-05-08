Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle...

Son dakika politika haberine göre MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır.

MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı