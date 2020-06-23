Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması

Son dakika politika haberine göre MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olduğunu belirterek, "Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır.

Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması
23.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:48

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olduğunu belirterek, "Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır." dedi.

Taytak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerlere ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Taytak, tarım ve hayvancılığın Afyonkarahisar'ın en önemli geçim kaynaklarından olduğuna işaret ederek, Sultandağı İlçesi'nin dünyaca ünlü kirazının iki yıl önce "Tadiki" markasını aldığını anımsattı.

Bölgede yılda ortalama 30 bin ton kiraz yetiştirildiğini anlatan Taytak, bu ürünün yüzde 60'ının yurt dışına gönderildiğini ve ülkenin kiraz ihracatına büyük katkı sağlandığını belirtti.

Çiftçilerin, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Taytak, şunları kaydetti:

"Bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olmuştur. Bu yıl da kiraz üreticimiz, kirazını maliyetinin altında vermek durumunda kalmıştır. Geçen senelerde yaşanan sel felaketleri ve bu sene yaşanan don olayları çiftçimizin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu kayıpları giderebilmek için ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürüne, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlaması gereken Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili şikayetler giderilmeli, üreticilerimizin istekleri doğrultusunda daha çok risk çeşidi ve teminat kapsamı poliçeye dahil edilmelidir. Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır. Sadece meyveyi kapsayan TARSİM'in aynı zamanda tüm ülkemizde yetişen, sebze, buğday, arpa, haşhaş, ayçiçeği, biber, patates ve çavdar gibi ürünleri de kapsam altına alması gerekmektedir."

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) yaşanan problemlerin halen tam olarak giderilmediğine de değinen Taytak, ÇKS belgesi alamayan çiftçilerin TARSİM'e başvurmadıkları için zararlarını gideremediklerini söyledi.

Taytak, çiftçinin üretmekten vazgeçmesiyle dışa bağımlılığın artacağına dikkati çekerek, üreticilerin borçlarının ertelenmesi, desteklerinin artırılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Haber
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Barış Yöş Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:27:57. #1.14#
title