Son dakika haberi! MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekiliyle ilgili kararına ilişkin, "Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, AİHM'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, anayasaya aykırı bulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi. Büyükataman, "AİHM'nin Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere PKK uzantısı HDP'nin 40 vekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasında anayasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir. AİHM'e yapılan itirazda 'siyasi görüşleri nedeniyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını' iddia eden HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılma nedenlerinin siyasi görüş olmadığını, en iyi bilen yine PKK'nın hamiliğine soyunan Avrupa'dır. Avrupa, bebek katilinin mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerinde açıkça görülebileceği üzere PKK terör örgütüne kurulduğu günden bugüne kol kanat germiş; Türkiye'de kardeş kavgası çıkarması, insanımızı katletmesi, ülkenin kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olması şartıyla bu cinayet şebekesine her türlü desteği vermiştir" dedi.

Büyükataman ayrıca, "Cumhurbaşkanı olma hayaliyle yanıp kavrulduğu için HDP'nin her türlü hakaretine boyun eğen Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararı hakkında bir yorum yapacak mı göreceğiz?" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Politika