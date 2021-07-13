Son dakika haberi... MHP Kepez İlçe Başkanı Seyyar, kavgayı ayırırken öldürüldüğü öne sürülen kişinin davasının takipçisi olacaklarını bildirdi

Son dakika haberler: MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülmesiyle ilgili olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülmesiyle ilgili olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Seyyar, yaptığı açıklamada, Baraj Mahallesi'ndeki parkta hayvanlarını otlatan kişiyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktığını, ayırmak için araya giren 31 yaşındaki Eşref Demircan'ın satır darbesiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Basit bir uyarının ardından onlarca kişinin hem Mahalle Muhtarı Adnan Uç'a hem de mahalle sakinlerine saldırdığını aktaran Seyyar, "Biz MHP Kepez İlçe Teşkilatı olarak, suçluların yargı önünde en ağır cezaları almaları için hukukçularımızla birlikte konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu olayın sonuna kadar derinlemesine araştırılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız